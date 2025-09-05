Sommerschule-Erfolg: Nur ein Zehntel kam nicht

Seit fünf Jahren gibt es in den letzten beiden Wochen der großen Ferien die Sommerschule. Ab nächstem Jahr soll sie für Schüler mit Deutschproblemen verpflichtend werden. Lehrervertreter halten das für nicht umsetzbar, schon jetzt gebe es ein Drittel No-Shows. Tatsächlich ist ein Zehntel der Angemeldeten nicht gekommen, zeigen Zahlen des Bildungsressorts.