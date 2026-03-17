Pöltl über Play-off-Traum, Verletzung und ÖFB-Team

Die Raptors halten bei einer Bilanz von 38 Siegen und 29 Niederlagen. In den vergangenen drei Saisonen haben sie das Play-off jeweils verpasst. „Wir sind keine Mannschaft, die über die letzten Jahre schon angeklopft hat“, gestand Pöltl. In den K.o.-Spielen wäre man Außenseiter. Im Vorjahr habe es mit den Indiana Pacers aber ein solcher in ein alles entscheidendes siebentes Finalspiel geschafft. „Man muss nur im richtigen Moment einen Run starten können“, erklärte Pöltl. „Wir können uns schon hohe Ziele setzen. Wir müssen uns nicht verstecken, weil wir in dieser Saison auch gegen sehr starke Teams schon sehr gut gespielt haben.“