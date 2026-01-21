Jetzt fix: Vier neue Gesundheitszentren in Kärnten

„Es war eine schwere Geburt, aber die bringen ja die schönsten Kinder“, ist Landesrätin Beate Prettner sichtlich erfreut. „Diese Zentren bringen für Patienten viele Vorteile, aber auch für die Teams und Ärzte. Schließlich können sie dann in Urlaub oder Krankenstand gehen, ohne die Versorgung der Patienten zu benachteiligen.“ Zwei Standorte (Villach, Wolfsberg) wird die Kabeg, zwei (Bleiburg, Spittal) die Diakonie de La Tour betreiben. Bis 2030 soll es dann insgesamt zehn neue Einrichtungen geben.