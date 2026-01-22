Vorteilswelt
Thema des Tages

Sinnlos-Jobs kosten 2600 Euro – pro Tag!

Guten Morgen Wien
22.01.2026 06:30
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Das ganze Land muss sparen, nur bei der Politik selbst passiert nichts dergleichen. Dabei gibt es Maßnahmen, die sich sofort anbieten würden. Etwa das Einsparen der nicht amtsführenden Stadträte, die Tag für Tag Geld kosten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien

Mehr Nachrichten

Tina Schumacher und Stephan Wieland verlangen von Gästen, die trotz Reservierung nicht ...
Krone Plus Logo
Wer nicht kommt, zahlt
70 Euro pro Person! Wirte verlangen Extra-Gebühr
Ein Schützenpanzer „Ulan“ der österreichischen Panzergrenadiere bei einer Übung
„Krone“-Kommentar
Trotz Neutralität: Die Friedenszeiten sind vorbei
Das stilvolle Accessoire von Emmanuel Macron sorgte beim Weltwirtschaftsforum in Davos für ...
Kostet 659 Euro
Macrons Sonnenbrille löst Hype um Luxusmodell aus
Der Rathausmann wacht. Dahinter im Gebäude sitzen hoch bezahlte Politiker, die nichts zu tun ...
Sinnlosjobs abschaffen
Stadträte ohne Aufgabe kosten 2600 Euro – pro Tag!
US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos
Keine Zölle gegen EU
Trump: „Rahmenabkommen“ zu Grönland erzielt
krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
131.100 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.230 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
116.154 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
