Wirtschaftskammer prüft den Fall Ruck jetzt intern

Die Kammer-Karrieren

Alle drei wurden etwa in Landesstellenausschüsse entsandt, Sohnemann Alexander zudem zum ÖVP-Spitzenkandidaten eines Wiener Bezirks, der andere Sohn Christoph Spartenobmann in der Kammer. Postenbesetzungen, die viele Fragen aufwarfen, auf die Ruck selbst bislang nicht antworten wollte. Der Wiener Wirtschaftsbund wollte sich mit Bezugnahme darauf, dass man als wahlwerbende Fraktion im Wettbewerb stehe, ebenso nicht näher erklären. Konkretes kommt neuerdings dafür aus der Kammer selbst.