Diane Kruger: Frauen sollten mehr zusammenhalten

Gemeinsame Ziele erkennen

Kruger spielt in der neuen Drama-Serie „The Seduction“ die wohlhabende und unabhängige Madame de Rosemonde, welche die jungen Marquise de Merteuil (Anamaria Vartolomei) in die französische High Society des 18. Jahrhunderts einführt. „Über lange Zeit wurden Frauen gegeneinander ausgespielt“, erklärt Kruger. „Umso kraftvoller ist der Moment, in dem sie erkennen, was möglich ist, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben.“