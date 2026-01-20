Vorteilswelt
Starke Frauenpower

Diane Kruger: Frauen sollten mehr zusammenhalten

Society International
20.01.2026 17:00
Diane Kruger fordert mehr Zusammenhalt zwischen Frauen. Männer würden das schon immer machen.
Diane Kruger fordert mehr Zusammenhalt zwischen Frauen. Männer würden das schon immer machen.(Bild: APA/ Roy Rochlin/Getty Images for Paramount )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger wünscht sich eigenen Worten zufolge mehr Zusammenhalt unter Frauen. Ihr Appell: Frauen sollten wie Männer nach dem „Boys-Club“-Prinzip zusammenhalten. 

0 Kommentare

„Es kann Konkurrenz, Streit, Meinungsverschiedenheiten geben. Aber am Ende sind wir Schwestern“, sagte die 49-Jährige der „Bild“-Zeitung. „Männer haben dieses ,Boys Club‘-Prinzip seit jeher. Ich wünsche mir, dass wir Frauen uns diese Selbstverständlichkeit genauso erlauben.“

Gemeinsame Ziele erkennen
Kruger spielt in der neuen Drama-Serie „The Seduction“ die wohlhabende und unabhängige Madame de Rosemonde, welche die jungen Marquise de Merteuil (Anamaria Vartolomei) in die französische High Society des 18. Jahrhunderts einführt. „Über lange Zeit wurden Frauen gegeneinander ausgespielt“, erklärt Kruger. „Umso kraftvoller ist der Moment, in dem sie erkennen, was möglich ist, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben.“

„The Seduction“ gehört zu den Produktionen, die bei dem frisch in Österreich gestarteten Streamingdienst HBO Max laufen. Die sechsteilige französische Serie beruht lose auf dem Briefroman „Gefährliche Liebschaften“ von Choderlos de Laclos (1782), der bereits vielfach adaptiert wurde.

