Diane Kruger: „Noch nie so viel Nacktheit gezeigt“

„Ich fand, ich sah im Tod ziemlich gut aus“, sagte Diane Kruger am Dienstag in Cannes. Kruger ist in „The Shrouds“, dem neuen Film von David Cronenberg, zu sehen. In dem Thriller verkörpert sie an der Seite von Schauspieler Vincent Cassel zwei Rollen: Sie spielt eine tote Ehefrau und deren Schwester.