30-Zentimeter-Riss auf Unglücksstrecke entdeckt

Menschliches Versagen unwahrscheinlich

Nun wird versucht herauszufinden, was das Unglück verursacht hat. Denn die Strecke war erst vor wenigen Monaten um Hunderte Millionen Euro saniert worden. Auch der Iryo-Zug war erst vier Jahre alt und wurde nur wenige Tage vor der Tragödie inspiziert. Bei der Untersuchung des Unfalls konzentriere man sich vor allem auf die Infrastruktur als auch auf die Teile des Unglückszugs, wie dessen Achsen, Räder, Federung und Bremsen. Vermutungen, dass der Zug zu schnell unterwegs gewesen sein könnte, konnten mittlerweile widerlegt werden. Beide Züge waren langsamer als die auf der Strecke erlaubten 250 km/h unterwegs.