Über Zugunglück: „Das Schlimmste steht noch bevor“

Dreitägige Staatstrauer in Huelva

Huelva ordnete nach dem Zugunglück eine dreitägige Staatstrauer an. „Die Stadt Huelva ist zutiefst betroffen“, erklärte der Stadtrat in einer Pressemitteilung. Huelva war das Ziel eines der entgleisten Züge, und es wird befürchtet, dass die meisten Todesopfer aus dieser Stadt und anderen Teilen der Provinz stammen. Die Bürgermeisterin von Huelva, Pilar Miranda, betonte: „Jetzt ist es wichtig, die Familien in ihrer Trauer zu unterstützen und ihnen unsere Hilfe anzubieten. Wir vertrauen darauf, dass die Rettungskräfte ihre Arbeit machen können, und danken ihnen gleichzeitig für ihren unermüdlichen Einsatz, die schrecklichen Folgen dieser Tragödie so gut wie möglich zu lindern.“