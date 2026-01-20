Australien kämpft mit 4. Hai-Angriff in zwei Tagen

Von Surfbrett abgebissen

Nur wenige Stunden vor dem Vorfall in Manly hatte ein Hai bei einem Angriff in Dee Why Point vier Kilometer weiter nördlich ein großes Stück aus dem Surfbrett eines Kindes gebissen. Am Sonntag war zudem ein Zwölfjähriger bei einem Haiangriff in der Hafenbucht von Sydney schwer verletzt worden, als er mit Freunden vor Shark Beach im Wasser spielte. Der Bub schwebte nach Polizeiangaben am Montag weiter in Lebensgefahr.