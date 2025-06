Australien: Surfer retten Teenager nach Haiangriff

Walmigration lockt Haie an

Wegen der derzeitigen Walmigration vor der Küste des Bundesstaates New South Wales hielten sich zu dieser Jahreszeit mehr Haie in der Region auf, sagte Stephen Pearce von der Organisation NSW Surf Lifesaving dem Sender ABC. „Cabarita Beach ist ein wunderschöner, malerischer Strand, und leider glaube ich, dass der junge Mann einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war“, betonte er. Der Strand wurde vorübergehend geschlossen.