Jetzt in Lebensgefahr

Bub (13) in Australien von Hai angegriffen

Ausland
18.01.2026 12:03
Nach der mutmaßlichen Haiattacke ist der betroffene Strandabschnitt gesperrt worden
Nach der mutmaßlichen Haiattacke ist der betroffene Strandabschnitt gesperrt worden (Archivbild).(Bild: AP/Mary Altaffer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Australien ist ein Jugendlicher (13) mutmaßlich von einem Hai angegriffen worden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen an den Beinen und wurde in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Um welche Art von Hai es sich handelt, wird noch geprüft.

0 Kommentare

Die Verletzungen ließen auf einen vermutlich großen Hai schließen, hieß es. Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei und Rettungsdiensten am Sonntagnachmittag (Ortszeit) nahe dem Strandabschnitt Shark Beach im Osten Sydneys. Der Jugendliche sei im flachen Wasser gewatet, als er vermutlich attackiert wurde. Die Wasserpolizei zog den Dreizehnjährigen aus dem Meer, er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen an beiden Beinen in ein Krankenhaus gebracht.

Der betroffene Strand wurde umgehend gesperrt. Die australischen Behörden forderten Schwimmerinnen und Schwimmer auf, die umliegenden Gewässer zu meiden. Laut offiziellen Daten ereignen sich in Australien ungefähr 20 Haiangriffe pro Jahr, bei denen Menschen verletzt werden. In den vergangenen zehn Jahren wurden dabei durchschnittlich 2,8 Todesfälle registriert.

