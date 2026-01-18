Bub (13) in Australien von Hai angegriffen

Die Verletzungen ließen auf einen vermutlich großen Hai schließen, hieß es. Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei und Rettungsdiensten am Sonntagnachmittag (Ortszeit) nahe dem Strandabschnitt Shark Beach im Osten Sydneys. Der Jugendliche sei im flachen Wasser gewatet, als er vermutlich attackiert wurde. Die Wasserpolizei zog den Dreizehnjährigen aus dem Meer, er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen an beiden Beinen in ein Krankenhaus gebracht.