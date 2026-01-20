Reisende finden Leiche eines neugeborenen Mädchens

Am Sonntag machten Reisende im Nordburgenland einen schrecklichen Fund: Ein totes neugeborenes Mädchen lag beim Grenzübergang Nickelsdorf. Sie alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Bislang ist noch völlig unklar, wer das Baby dort abgelegt hatte.
Das Baby wurde demnach beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) um 13 Uhr gefunden. Das Mädchen war beim Eintreffen des verständigten Notarztes bereits tot, eine Obduktion wurde angeordnet und die Ermittlungen laufen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit.
Obduktion soll Hinweise bringen
Das Baby wurde von Reisenden entdeckt. Ob das Kind tot geboren worden war, nach der Geburt starb oder getötet wurde, muss nun die Obduktion klären, hieß es.
Ermittlungen laufen in alle Richtungen
LPD-Sprecher Helmut Marban erklärte, dass aufgefundene Spuren nun ausgewertet und evaluiert werden: „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.“ Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde eingeschaltet.
