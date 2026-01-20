Reisende finden Leiche eines neugeborenen Mädchens

Das Baby wurde demnach beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) um 13 Uhr gefunden. Das Mädchen war beim Eintreffen des verständigten Notarztes bereits tot, eine Obduktion wurde angeordnet und die Ermittlungen laufen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit.