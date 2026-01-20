Wehrhaft neutral wie die Schweiz

ANDERERSEITS müssten mit einer Verlängerung des Wehrdienstes und der Wiedereinführung nachfolgender Milizübungen doch auch noch weiterführende Überlegungen angestellt werden. Zum einen ginge es darum, die Bereitschaft der jungen Österreicher für eine solche Verlängerung des Wehrdienstes zu heben. Vorläufig wäre dies nämlich bei den Betroffenen nur wenig attraktiv. Dann müsste man angesichts des Arbeitskräftemangels die Folgen für die Wirtschaft bedenken. Und schließlich müsste man eine schlüssige Gesamtstrategie für die Landesverteidigung des neutralen Österreichs, der der Wehrdienst ja dienlich sein soll, entwickeln.