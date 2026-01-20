Wehrhaft neutral wie die Schweiz

Jene Expertenkommission, die im Auftrag der Verteidigungsministerin Klaudia Tanner über eine Reform des Wehrdienstes im Österreichischen Bundesheer beraten sollte, ist nun also, wie erwartet, für eine Verlängerung desselben.
EINERSEITS ist dies durchaus nachvollziehbar, da sich die sicherheitspolitische Situation in Europa und der Welt – auch für unser neutrales Österreich – grundlegend, und zwar bedrohlich geändert hat. Und in sechs Monaten ohne nachfolgende Übungen ist es schlicht unmöglich, Soldaten für die technologischen Erfordernisse moderner Landesverteidigung auszubilden.
ANDERERSEITS müssten mit einer Verlängerung des Wehrdienstes und der Wiedereinführung nachfolgender Milizübungen doch auch noch weiterführende Überlegungen angestellt werden. Zum einen ginge es darum, die Bereitschaft der jungen Österreicher für eine solche Verlängerung des Wehrdienstes zu heben. Vorläufig wäre dies nämlich bei den Betroffenen nur wenig attraktiv. Dann müsste man angesichts des Arbeitskräftemangels die Folgen für die Wirtschaft bedenken. Und schließlich müsste man eine schlüssige Gesamtstrategie für die Landesverteidigung des neutralen Österreichs, der der Wehrdienst ja dienlich sein soll, entwickeln.
Insgesamt könnte man sich dabei am Vorbild der benachbarten Schweiz orientieren. Unsere immerwährende Neutralität – so hieß es – sollte ja eine wehrhafte nach dem Vorbild der Eidgenossen sein.
