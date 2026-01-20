Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Wehrhaft neutral wie die Schweiz

Kolumnen
20.01.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare

Jene Expertenkommission, die im Auftrag der Verteidigungsministerin Klaudia Tanner über eine Reform des Wehrdienstes im Österreichischen Bundesheer beraten sollte, ist nun also, wie erwartet, für eine Verlängerung desselben.

EINERSEITS ist dies durchaus nachvollziehbar, da sich die sicherheitspolitische Situation in Europa und der Welt – auch für unser neutrales Österreich – grundlegend, und zwar bedrohlich geändert hat. Und in sechs Monaten ohne nachfolgende Übungen ist es schlicht unmöglich, Soldaten für die technologischen Erfordernisse moderner Landesverteidigung auszubilden.

ANDERERSEITS müssten mit einer Verlängerung des Wehrdienstes und der Wiedereinführung nachfolgender Milizübungen doch auch noch weiterführende Überlegungen angestellt werden. Zum einen ginge es darum, die Bereitschaft der jungen Österreicher für eine solche Verlängerung des Wehrdienstes zu heben. Vorläufig wäre dies nämlich bei den Betroffenen nur wenig attraktiv. Dann müsste man angesichts des Arbeitskräftemangels die Folgen für die Wirtschaft bedenken. Und schließlich müsste man eine schlüssige Gesamtstrategie für die Landesverteidigung des neutralen Österreichs, der der Wehrdienst ja dienlich sein soll, entwickeln.

Insgesamt könnte man sich dabei am Vorbild der benachbarten Schweiz orientieren. Unsere immerwährende Neutralität – so hieß es – sollte ja eine wehrhafte nach dem Vorbild der Eidgenossen sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wehrhaft neutral wie die Schweiz
„Krone“-Kommentar
Ein Jahr Trump, ein Jahr Fegefeuer
„Krone“-Gastkommentar
Portfolio: Versilbern kann jetzt sinnvoll sein
„Krone“-Kolumne
Die Hoffnung, dass Freiheit kein Kampf sein muss
„Krone“-Kommentar
Kickl: Der ewige Kämpfer ums Kanzleramt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf