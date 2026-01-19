Schah-Sohn: „Das ist die letzte Schlacht im Iran“

Im Iran existiert seit Jahren keine anerkannte, organisierte Opposition mehr. Pahlavi wirbt für eine Demokratie und hatte zu Protesten aufgerufen. Tatsächlich unterstützen seine Anhängerinnen und Anhänger aber eine Monarchie. Die zweite große Bewegung sind die Volksmujaheddin (Mujaheddin-e Khalq/MEK), die als links und islamistisch gelten. Die MEK wurde 1981 von herrschenden Geistlichen verboten und griff vom Irak aus in den 1980er-Jahren iranische Truppen an. Fachleute gehen davon aus, dass sich viele Menschen weder von der einen noch von der anderen Seite vertreten fühlen. Ihnen gehen die Änderungen, die die Bewegungen fordern, nicht weit genug.