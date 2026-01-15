Iranische Opposition schon lange tief zerstritten

Pahlavi (65) lebt in den USA und wirbt für eine Demokratie im Iran. Seine Anhängerinnen und Anhänger betreiben einen der wichtigsten persischsprachigen Satellitensender, der in den Iran ausstrahlt. Nachdem Pahlavi zu Protesten aufgerufen hatte, stieg die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unter ausländischen Beobachterinnen und Beobachtern gehen die Meinungen auseinander. US-Präsident Donald Trump zweifelt daran, dass Pahlavi genügend Unterstützung für eine eventuelle Machtübernahme mobilisieren könne. „Er scheint sehr nett zu sein, aber ich weiß nicht, welche Rolle er in seinem eigenen Land spielen würde“, sagte er. Man sei auch „wirklich noch nicht an diesem Punkt“.