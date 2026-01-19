Vorteilswelt
Der Countdown läuft!

Diese Rockstars kommen zum Wiener Opernball 2026

Adabei Österreich
19.01.2026 15:39
Porträt von krone.at
Von krone.at

Normalerweise sind sie in Jeans, Lederjacken und Cowboystiefel anzutreffen. Dass The BossHoss auch im Frack eine gute Figur machen, stellen sie am heurigen Opernball unter Beweis, wenn sie in der Loge der „Style Up Your Life!“-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss Platz nehmen. Auch Victoria‘s Secret Beauty Nadine Mirada wird dabei sein.

Man sieht: Der Opernball-Countdown ist im vollen Gange! Immer mehr prominente Namen werden bekannt. Sehr spannend: Auch ein berühmter Promispross soll es sich in einer der heiß begehrten Logen gemütlich machen: Musikerin Apple Martin, die Tochter von Coldplay-Frontmann Chris Martin und Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow.

Apple Martin mit ihrer Mama Gwyneth Paltrow. Ob sie heimlich mitkommt?
Apple Martin mit ihrer Mama Gwyneth Paltrow. Ob sie heimlich mitkommt?(Bild: AP/Evan Agostini)

Hollywood-Glamour
Chris Martin kennt Wien jedenfalls von seiner glanzvollen Seite: 2017 nutzte er einen freien Abend, um in der Staatsoper „Schwanensee“ zu sehen.

Mama Gwyneth wiederum war zwar noch nie am Opernball, verbindet aber eine enge Zusammenarbeit mit einem österreichischen Traditionsunternehmen: bei der Swarovski-Ausstellung „From Vienna to Milan“ brachte sie in Mailand Hollywood-Glamour auf den roten Teppich.

Die Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner freuen sich extrem, dass Alec Völkel und Sascha ...
Die Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner freuen sich extrem, dass Alec Völkel und Sascha Vollmer mit ihnen ihr Opernballdebüt feiern.(Bild: Style Up Your Life)

Eine vielversprechende Verbindung also – vielleicht ja der perfekte Anlass für Apple Martin, in der Swarovski-Loge zu funkeln. Wir bleiben dran.

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
153.509 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
148.338 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
132.084 mal gelesen
