Diese Rockstars kommen zum Wiener Opernball 2026

Normalerweise sind sie in Jeans, Lederjacken und Cowboystiefel anzutreffen. Dass The BossHoss auch im Frack eine gute Figur machen, stellen sie am heurigen Opernball unter Beweis, wenn sie in der Loge der „Style Up Your Life!“-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss Platz nehmen. Auch Victoria‘s Secret Beauty Nadine Mirada wird dabei sein.
Man sieht: Der Opernball-Countdown ist im vollen Gange! Immer mehr prominente Namen werden bekannt. Sehr spannend: Auch ein berühmter Promispross soll es sich in einer der heiß begehrten Logen gemütlich machen: Musikerin Apple Martin, die Tochter von Coldplay-Frontmann Chris Martin und Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow.
Hollywood-Glamour
Chris Martin kennt Wien jedenfalls von seiner glanzvollen Seite: 2017 nutzte er einen freien Abend, um in der Staatsoper „Schwanensee“ zu sehen.
Mama Gwyneth wiederum war zwar noch nie am Opernball, verbindet aber eine enge Zusammenarbeit mit einem österreichischen Traditionsunternehmen: bei der Swarovski-Ausstellung „From Vienna to Milan“ brachte sie in Mailand Hollywood-Glamour auf den roten Teppich.
Eine vielversprechende Verbindung also – vielleicht ja der perfekte Anlass für Apple Martin, in der Swarovski-Loge zu funkeln. Wir bleiben dran.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.