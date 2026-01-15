Prinzessin Irene von Griechenland verstorben

Sie galt als tief spirituell und ihrer Familie in außergewöhnlicher Weise verbunden. Irene von Griechenland passte jedoch nie in das klassische Bild einer Adligen: unverheiratet, kinderlos und doch von einer solchen Herzensnähe, dass sie für die Kinder ihrer Schwester Sofia und ihres Bruders Konstantin laut Medienberichten zu einer zweiten Mutter wurde.