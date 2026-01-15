Prinzessin Irene von Griechenland verstorben

Prinzessin Irene von Griechenland, die jüngere Schwester von Königin Sofia von Spanien und Tante von König Felipe VI., ist am 15. Jänner 2026 im Alter von 83 Jahren gestorben. Laut offizieller Mitteilung des Königshauses verstarb sie um 11:40 Uhr im Palacio de la Zarzuela in Madrid.
Bereits in den vergangenen Monaten hatte sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert. Königin Sofia sagte zuletzt sogar alle öffentlichen Termine ab, um am Sterbebett ihrer Schwester zu sein.
Letzte Ruhe in Griechenland
In der Mitteilung heißt es: „Ihre Majestäten, die Könige, und Ihre Majestät Königin Sofía bedauern, den Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Irene von Griechenland um 11:40 Uhr heute im Palacio de la Zarzuela in Madrid bekanntgeben zu müssen.“
Einzelheiten zur Trauerfeier sollen noch folgen. Fix sei aber: In den kommenden Tagen werde eine Totenwache abgehalten. Danach wird der Sarg nach Griechenland überführt, wo Prinzessin Irene auf dem königlichen Friedhof von Tatoi die letzte Ruhe finden wird.
Wer war Prinzessin Irene?
Prinzessin Irene war das jüngste Kind von König Paul I. von Griechenland und Friederike von Hannover. Geboren wurde sie am 11. Mai 1942 in Kapstadt während des Exils der griechischen Königsfamilie.
Sie galt als tief spirituell und ihrer Familie in außergewöhnlicher Weise verbunden. Irene von Griechenland passte jedoch nie in das klassische Bild einer Adligen: unverheiratet, kinderlos und doch von einer solchen Herzensnähe, dass sie für die Kinder ihrer Schwester Sofia und ihres Bruders Konstantin laut Medienberichten zu einer zweiten Mutter wurde.
Liebevoll nannten sie sie „Tante Pecu“ - ein Spitzname, der ihre besondere, eigenwillige und zugleich liebevolle Art widerspiegelte.
Nach Jahren an der Seite ihrer Mutter, Königin Friederike, mit der sie die Welt bereiste, fand Irene schließlich in Madrid ihr wahres Zuhause. Dort lebte sie eng verbunden mit Königin Sofia, ihrer Schwester, Gefährtin und engsten Vertrauten.
