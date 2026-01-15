Vorteilswelt
Royals in Trauer

Prinzessin Irene von Griechenland verstorben

Royals
15.01.2026 15:22
Altkönigin Sofia von Spanien trauert um ihre Schwester Prinzessin Irene von Griechenland.
Altkönigin Sofia von Spanien trauert um ihre Schwester Prinzessin Irene von Griechenland.(Bild: Viennareport)
Von krone.at

Prinzessin Irene von Griechenland, die jüngere Schwester von Königin Sofia von Spanien und Tante von König Felipe VI., ist am 15. Jänner 2026 im Alter von 83 Jahren gestorben. Laut offizieller Mitteilung des Königshauses verstarb sie um 11:40 Uhr im Palacio de la Zarzuela in Madrid.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert. Königin Sofia sagte zuletzt sogar alle öffentlichen Termine ab, um am Sterbebett ihrer Schwester zu sein. 

Königin Sofia und Prinzessin Irene 2025 bei der Hochzeit von Prinz Nikolaos
Königin Sofia und Prinzessin Irene 2025 bei der Hochzeit von Prinz Nikolaos(Bild: APA/Spyros BAKALIS / AFP)

Letzte Ruhe in Griechenland
In der Mitteilung heißt es: „Ihre Majestäten, die Könige, und Ihre Majestät Königin Sofía bedauern, den Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Irene von Griechenland um 11:40 Uhr heute im Palacio de la Zarzuela in Madrid bekanntgeben zu müssen.“

Einzelheiten zur Trauerfeier sollen noch folgen. Fix sei aber: In den kommenden Tagen werde eine Totenwache abgehalten. Danach wird der Sarg nach Griechenland überführt, wo Prinzessin Irene auf dem königlichen Friedhof von Tatoi die letzte Ruhe finden wird.

Prinzessin Irene und Königin Sofia 2004 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Athen
Prinzessin Irene und Königin Sofia 2004 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Athen(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Wer war Prinzessin Irene?
Prinzessin Irene war das jüngste  Kind von König Paul I. von Griechenland und Friederike von Hannover. Geboren wurde sie am 11. Mai 1942 in Kapstadt während des Exils der griechischen Königsfamilie.

Sofía von Spanien (vorne links), Prinzessin Irene von Griechenland (vorne rechts), begleitet von ...
Sofía von Spanien (vorne links), Prinzessin Irene von Griechenland (vorne rechts), begleitet von Infantin Elena von Spanien (hinten links) und Infantin Cristina von Spanien, 2023 bei der Trauerfeier für den ehemaligen König Konstantin II. von Griechenland in der Metropolitankathedrale von Athen(Bild: AFP/STOYAN NENOV)

Sie galt als tief spirituell und ihrer Familie in außergewöhnlicher Weise verbunden. Irene von Griechenland passte jedoch nie in das klassische Bild einer Adligen: unverheiratet, kinderlos und doch von einer solchen Herzensnähe, dass sie für die Kinder ihrer Schwester Sofia und ihres Bruders Konstantin laut Medienberichten zu einer zweiten Mutter wurde.

Königin Sofia und ihre Schwester Prinzessin Irene galten als unzertrenntlich.
Königin Sofia und ihre Schwester Prinzessin Irene galten als unzertrenntlich.(Bild: EPA/Javier Lopez)

Liebevoll nannten sie sie „Tante Pecu“ - ein Spitzname, der ihre besondere, eigenwillige und zugleich liebevolle Art widerspiegelte.

Lesen Sie auch:
Wegen Harnwegsinfekt
Spanien unter Schock: Altkönigin Sofía im Spital
10.04.2024

Nach Jahren an der Seite ihrer Mutter, Königin Friederike, mit der sie die Welt bereiste, fand Irene schließlich in Madrid ihr wahres Zuhause. Dort lebte sie eng verbunden mit Königin Sofia, ihrer Schwester, Gefährtin und engsten Vertrauten. 

