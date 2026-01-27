Cyberangriffe: Mitarbeiter größte Sicherheitslücke

Ein Klick – mehr braucht es häufig nicht, um einen Hackerangriff auf ein Unternehmen zu starten. Es genügt ein kleiner, kurzer Moment der Unachtsamkeit eines einzigen Mitarbeiters, und schon kann ein gigantischer Schaden entstehen: Daten werden gestohlen oder unbrauchbar gemacht und Lösegeld in Millionenhöhe für die Rückgabe der ergaunerten Daten erpresst.