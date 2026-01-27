Cyberangriffe: Mitarbeiter größte Sicherheitslücke

Wohin wurde giftiges Asbest-Gestein ausgeliefert?
Unzählige Betroffene
Am 28. Jänner ist Tag des Datenschutzes. Er soll das Bewusstsein im Umgang mit sensiblen Daten im Netz schärfen. Ein steirisches Cybersecurity-Unternehmen hat Tipps, worauf man achten sollte. Denn gerade erst wurde auch eine große heimische Firma Opfer eines „IT-Sicherheitsvorfalles“.
Ein Klick – mehr braucht es häufig nicht, um einen Hackerangriff auf ein Unternehmen zu starten. Es genügt ein kleiner, kurzer Moment der Unachtsamkeit eines einzigen Mitarbeiters, und schon kann ein gigantischer Schaden entstehen: Daten werden gestohlen oder unbrauchbar gemacht und Lösegeld in Millionenhöhe für die Rückgabe der ergaunerten Daten erpresst.
