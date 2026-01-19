Wiener Bezirksvorsteher zieht sich ganz zurück

Seit 12 Jahren lagen die Geschicke von Mariahilf in den Händen von Rumelhart. Nicht nur mit einer Serie von Siegen bei Bezirkswahlen und parteiinterner Bestätigung hat er dabei seit 2014 Geschichte geschrieben. Mit damals 38 Jahren war er der jüngste Bezirksvorsteher Wiens und auch der erste, der offen zu seiner Homosexualität stand. Nun zieht er einen Schlussstrich unter seine politische Karriere.