Sanfter Kickl | Es geht weiter …

Es geht weiter . . . Auch Kickl selbst ließ am 18. Jänner 2025 keine Zweifel daran, dass er rasch das Land führen würde, und begann vorsichtshalber, seine Fans auf schwierige Zeiten einzustimmen. „Die guten Jahre werden kommen“, versprach er ihnen, um deutlich einzuschränken: „Aber sie können nicht sofort starten.“ In den nächsten Jahren werde man ein Tal durchschreiten, kündigte der designierte Kanzler an. Da blieb der Applaus in Vösendorf verhalten. Tosend war er auch gestern nicht, als Kickl nicht als Regierungschef, sondern als ewiger Kämpfer ums Kanzleramt auftrat. Jetzt kennen wir auch seinen Lieblingssong: „Don’t Stop Believin’“ – „Hör nicht auf zu glauben“. Da heißt es auch: „It goes on and on and on and on“, also „es geht weiter und weiter und weiter“. Wie passend.