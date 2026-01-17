Sanfter Kickl | Es geht weiter …

Sanfter Kickl. Sanfter, zurückhaltender Umgang mit der ÖVP – das ist man von Herbert Kickl nicht wirklich gewohnt. Doch nicht nur das fällt beim FPÖ-Neujahrstreffen auf, wo er plötzlich neue, milde Töne anschlägt. „Die Zeit“ meint gar: „Plötzlich redet Kickl so vorsichtig.“ Interessante Beobachtungen vom Neujahrstreffen. Allerdings nicht von jenem gestern in Klagenfurt, sondern vor einem Jahr in Vösendorf bei Wien. Damals war Kickl „Fast-Kanzler“, unmittelbar nach seiner schaumgebremsten Rede begannen die Verhandlungen mit der ÖVP, die, so die damalige Erwartung, den blauen Wahlsieger alsbaldigst in das Kanzleramt befördern würden.
Es geht weiter . . . Auch Kickl selbst ließ am 18. Jänner 2025 keine Zweifel daran, dass er rasch das Land führen würde, und begann vorsichtshalber, seine Fans auf schwierige Zeiten einzustimmen. „Die guten Jahre werden kommen“, versprach er ihnen, um deutlich einzuschränken: „Aber sie können nicht sofort starten.“ In den nächsten Jahren werde man ein Tal durchschreiten, kündigte der designierte Kanzler an. Da blieb der Applaus in Vösendorf verhalten. Tosend war er auch gestern nicht, als Kickl nicht als Regierungschef, sondern als ewiger Kämpfer ums Kanzleramt auftrat. Jetzt kennen wir auch seinen Lieblingssong: „Don’t Stop Believin’“ – „Hör nicht auf zu glauben“. Da heißt es auch: „It goes on and on and on and on“, also „es geht weiter und weiter und weiter“. Wie passend.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.