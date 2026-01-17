Geheimdienst-Chefin warnt: IS-Fans immer jünger

Experten sprechen schon von „Tatort Kinderzimmer“. Warum ist das so?

Der Hauptgrund für die massive Verjüngung der Gefährder und auch Tatverdächtigen ist die Online-Radikalisierung. Um einige Zahlen zu nennen: Wenn man sich die Entwicklung der Tatverdächtigen ansieht, hatten wir 2021 einen Anteil von 14 Prozent, im Jahr 2024 waren es schon mehr als 40 Prozent, die unter 18 waren. Ein zweites Beispiel in Bezug auf Hochrisiko-Gefährder (niedere dreistellige Zahl), also Personen, von denen wir annehmen, dass sie Anschläge begehen könnten: Im Jahr 2020 haben wir ein Durchschnittsalter von 31 Jahren gesehen und 2025 ein Durchschnittsalter von aktuell 23 Jahren.