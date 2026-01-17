Demonstrant sprengte sich Teile der Hand weg

Pyrotechnik explodierte

Doch kurz nach 15 Uhr dann ein lauter Knall und sehr viel Blut: Einer der Teilnehmer dürfte Pyrotechnik gezündet haben, die dann in seiner Hand offenbar explodierte. Der Mann wurde schwer verletzt, er dürfte nach ersten Angaben einen oder mehrere Finger verloren haben. Er wurde ins Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.