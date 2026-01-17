Demonstrant sprengte sich Teile der Hand weg

Eine Demonstration gegen den angeblichen Einsatz von österreichischen Drohnen-Motoren in Israel endete am Samstagnachmittag in Wels (OÖ) blutig. Ein Demonstrant verletzte sich mit Pyrotechnik schwer an der Hand. Auch ein anderer Teilnehmer, der daneben stand, erlitt Verletzungen.
Eine kleine Gruppe traf sich am Samstag gegen 14 Uhr am Bahnhof, um in Wels gegen den angeblichen Einsatz von Motoren für israelische Drohnen des Gunskirchener Motorenhersteller BRP-Rotax zu demonstrieren.
Pyrotechnik explodierte
Doch kurz nach 15 Uhr dann ein lauter Knall und sehr viel Blut: Einer der Teilnehmer dürfte Pyrotechnik gezündet haben, die dann in seiner Hand offenbar explodierte. Der Mann wurde schwer verletzt, er dürfte nach ersten Angaben einen oder mehrere Finger verloren haben. Er wurde ins Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.
Ein danebenstehender Demo-Teilnehmer wurde ebenfalls verletzt. Während eine kleine Gruppe Demonstranten zurück zum Bahnhof ging, zog eine andere weiter wie geplant in Richtung Stadtplatz.
