Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall in Wels

Demonstrant sprengte sich Teile der Hand weg

Oberösterreich
17.01.2026 16:06
In Wels kam es zu dem Zwischenfall.
In Wels kam es zu dem Zwischenfall.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Christoph Gantner
Porträt von Gerald Schwab
Von Christoph Gantner und Gerald Schwab

Eine Demonstration gegen den angeblichen Einsatz von österreichischen Drohnen-Motoren in Israel endete am Samstagnachmittag in Wels (OÖ) blutig. Ein Demonstrant verletzte sich mit Pyrotechnik schwer an der Hand. Auch ein anderer Teilnehmer, der daneben stand, erlitt Verletzungen.

0 Kommentare

Eine kleine Gruppe traf sich am Samstag gegen 14 Uhr am Bahnhof, um in Wels gegen den angeblichen Einsatz von Motoren für israelische Drohnen des Gunskirchener Motorenhersteller BRP-Rotax zu demonstrieren.

Die Polizei sicherte Spuren.
Die Polizei sicherte Spuren.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Pyrotechnik explodierte
Doch kurz nach 15 Uhr dann ein lauter Knall und sehr viel Blut: Einer der Teilnehmer dürfte Pyrotechnik gezündet haben, die dann in seiner Hand offenbar explodierte. Der Mann wurde schwer verletzt, er dürfte nach ersten Angaben einen oder mehrere Finger verloren haben. Er wurde ins Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.

Ein danebenstehender Demo-Teilnehmer wurde ebenfalls verletzt. Während eine kleine Gruppe Demonstranten zurück zum Bahnhof ging, zog eine andere weiter wie geplant in Richtung Stadtplatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
188.995 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.932 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.509 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Mehr Oberösterreich
Spende für Bedürftige
Baufirma erschafft Haus in nur sieben Stunden
Unfall in Wels
Demonstrant sprengte sich Teile der Hand weg
Posthof Linz
„Heimspiel“ mit Top-Kabarett und Pop von morgen
Krone Plus Logo
Boss über Waffengesetz
„Die Verschärfungen sind absolut verständlich“
Krone Plus Logo
35-Stunden-Woche & Co.
Rückhalt für Streik in den Ordensspitälern wackelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf