„The Rip“: Action-Blockbuster mit Affleck & Damon

Faire Bezahlung für Mitarbeiter

Dass Regisseur Joe Carnahan ein Faible für Action-Blockbuster der guten alten Jerry-Bruckheimer-Schule hat, lässt sich nicht übersehen. Mit „The Rip“ inszeniert er einen soliden und spannenden Actionthriller rund um die Anziehungskraft von Geld, Macht und Intrigen. Im Mittelpunkt stehen die Oscarpreisträger Affleck und Damon, die dem Film, ihren Charakteren und sogar dem Streaming-Giganten Netflix mehr Tiefe geben.

Letzteres ist Afflecks und Damons Produktionsfirma zu verdanken, die Netflix ein sonst nicht übliches Entschädigungsmodell für alle Mitarbeiter des Films auferlegt hat: Entwickelt sich die 100 Millionen Dollar teure Produktion in den ersten 90 Tagen zum Hit, erhalten nicht nur die Hauptdarsteller – und gleichzeitig Firmenchefs – sondern alle 1200 Produktionsmitarbeiter einen dementsprechenden einmaligen Bonus. Gar nicht so kompliziert, oder?