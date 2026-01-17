Drogenlenker lief nach Anhaltung zu Fuß davon

Kurioser Zwischenfall am Samstag in Innsbruck: Die Polizei stoppte einen Deutschen, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Dies hinderte ihn aber nicht daran, blitzschnell zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Am Ende half ihm dies aber nichts ...
Am Samstag fiel einer Polizeistreife auf, dass der deutsche Pkw-Lenker eine Verkehrsübertretung am Innrain begangen hatte. Deshalb sollte er einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle unterzogen werden.
Zum Amtsarzt – dann lieber Flucht
Beim Lenker konnten eindeutige Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt werden, weshalb er zur amtsärztlichen Untersuchung vorgeführt werden sollte. Dieser Vorführung wollte der 25-jährige Deutsche entgehen und flüchtete zu Fuß vor den Beamten.
Erneute Flucht, dann Endstation
Der Mann konnte von einer nachalarmierten Streife im Nahbereich gesichtet werden, wobei er erneut die Flucht ergriff. Diese endete kurze Zeit später mit einer Festnahme.
Drogen im Pkw gefunden
Im Fahrzeug konnten dann Suchtmittel sichergestellt werden. Von dem Deutschen wurde eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich eingehoben, zudem wurde ihm der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.
