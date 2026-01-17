Lens siegt mit Baidoo und ist wieder Spitzenreiter

LIVE: Bayern treffen schon wieder gegen RB Leipzig
Deutsche-Liga-Ticker
RC Lens mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo hat sich in der französischen Fußballmeisterschaft die Tabellenführung von Paris St. Germain zurückgeholt.
Die Nordfranzosen feierten am Samstag daheim einen 1:0-Arbeitssieg gegen den Liga-19. AJ Auxerre. Das Tor besorgte Wesley Said (65.). Lens baute damit seine Siegesserie auf zehn Pflichtspiele, acht davon in der Ligue 1, aus. Nach 18 Runden hält man bei 43 Punkten, ein Zähler mehr als Meister PSG.
Kommenden Samstag reist Lens zum Schlager nach Marseille gegen das drittplatzierte Olympique.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.