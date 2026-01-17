Lens siegt mit Baidoo und ist wieder Spitzenreiter

Die Nordfranzosen feierten am Samstag daheim einen 1:0-Arbeitssieg gegen den Liga-19. AJ Auxerre. Das Tor besorgte Wesley Said (65.). Lens baute damit seine Siegesserie auf zehn Pflichtspiele, acht davon in der Ligue 1, aus. Nach 18 Runden hält man bei 43 Punkten, ein Zähler mehr als Meister PSG.