League 1

Lens siegt mit Baidoo und ist wieder Spitzenreiter

Fußball International
17.01.2026 19:31
Samson Baidoo klatscht ab.
Samson Baidoo klatscht ab.(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

RC Lens mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo hat sich in der französischen Fußballmeisterschaft die Tabellenführung von Paris St. Germain zurückgeholt. 

0 Kommentare

Die Nordfranzosen feierten am Samstag daheim einen 1:0-Arbeitssieg gegen den Liga-19. AJ Auxerre. Das Tor besorgte Wesley Said (65.). Lens baute damit seine Siegesserie auf zehn Pflichtspiele, acht davon in der Ligue 1, aus. Nach 18 Runden hält man bei 43 Punkten, ein Zähler mehr als Meister PSG.

Kommenden Samstag reist Lens zum Schlager nach Marseille gegen das drittplatzierte Olympique.

