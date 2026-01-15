HBO Max startet Dienst mit Kampfpreis und Hits

Drei Abo-Varianten und ein Sport-Paket

Wer ein Abo abschließen will, geht auf die Webseite www.hbomax.com oder lädt sich die entsprechende App herunter. Es stehen drei Varianten zur Auswahl: Das Basis-Abo mit Werbung kostet konkurrenzfähige 5,99 Euro im Monat, das Standard-Abo inkludiert Downloads um 11,99 Euro und die Premium-Variante kommt auf satte 16,99 Euro im Monat und bietet Streamen auf vier Geräten gleichzeitig in bester Qualität. Alle Abos werden 2027 um einen Euro teurer. Es gibt um drei Euro ein Sport-Paket dazu, wo aber neben Australian Open und Tour de France nicht viel geboten zu werden scheint. Die Registrierung geht rasch und die Plattform ist vom Aufbau her fast ident mit Netflix & Co., man findet sich schnell zurecht.