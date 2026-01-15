HBO Max startet Dienst mit Kampfpreis und Hits

HBO Max gibt es seit 13. Jänner auch in Österreich. Doch lohnt sich das? Die „Krone“ testete den brandneuen Streamingdienst auf Preis-Leistung, Nutzerfreundlichkeit und Serieninhalte.
Noch ein Streamingdienst? Ja, zusätzlich zu Netflix, Disney+ & Co. startete jetzt in Österreich HBO Max. Die Plattform gibt es in anderen Ländern schon lange, hierzulande wurden bisher deren Inhalte wie „House of the Dragon“ über Sky ausgespielt. Die „Krone“ hat den neuen Dienst gleich getestet.
Drei Abo-Varianten und ein Sport-Paket
Wer ein Abo abschließen will, geht auf die Webseite www.hbomax.com oder lädt sich die entsprechende App herunter. Es stehen drei Varianten zur Auswahl: Das Basis-Abo mit Werbung kostet konkurrenzfähige 5,99 Euro im Monat, das Standard-Abo inkludiert Downloads um 11,99 Euro und die Premium-Variante kommt auf satte 16,99 Euro im Monat und bietet Streamen auf vier Geräten gleichzeitig in bester Qualität. Alle Abos werden 2027 um einen Euro teurer. Es gibt um drei Euro ein Sport-Paket dazu, wo aber neben Australian Open und Tour de France nicht viel geboten zu werden scheint. Die Registrierung geht rasch und die Plattform ist vom Aufbau her fast ident mit Netflix & Co., man findet sich schnell zurecht.
Und die Inhalte? HBO Max hat die Rechte an Klassikern wie „Friends“ oder „The Big Bang Theory“ sowie an Mega-Marken wie „White Lotus“, „Harry Potter“ (eine Serie ist schon in Arbeit) und „Game of Thrones“. Zu letzterem startet bereits am Montag das Spin-Off „Knight of the Seven Kingdoms“. Große Lockvögel sind auch die Krankenhausserie „The Pitt“ mit „Emergency Room“-Star Noah Wyle oder die Eishockey-Romanze „Heated Rivalry“, die am 6. Februar beginnt.
Zum Start hat man auch gleich den Kino-Hit „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio ausgepackt. Es gibt also viele qualitativ hochwertige Serien und Filme auf HBO Max zu einem attraktiven Start-Preis. Nicht rentieren wird es sich aufgrund der vielen Dopplungen für Sky-Abonnenten.
