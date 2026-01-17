Bühnen-Premiere zu dritt für Musical-Star Perman

Lukas Perman steht in „The Sound of Music“ erstmals gemeinsam mit seinen Töchtern Liv und Ivy auf der Bühne – und das, obwohl der Musical-Star und seine Frau ihre Kinder großteils aus der Öffentlichkeit raushalten. Nun sprach er über den nächsten Schritt und das Talent seiner Töchter.
Wenn Musical-Star Lukas Perman demnächst (die Premiere ist am 6. Feburar) als Kapitän von Trapp in „The Sound of Music“ in Baden einmarschiert, dann bringt er diesmal nicht nur Bühnenroutine mit, sondern gleich zwei ganz besondere „Kolleginnen“. Zum ersten Mal wird der 45-Jährige mit seinen beiden Töchtern Liv (10) und Ivy (7) auf der Bühne stehen. Große Neuigkeiten, nachdem Perman und seine Frau Marjan Shaki ihre Kinder lange aus der Öffentlichkeit rausgehalten haben.
„Es ist ein bisschen wie Muttermilch“
Dass es jetzt so weit kommt, war keineswegs ein Karriere-Plan, der am Küchentisch entwickelt wurde. Der Schauspieler erzählt, dass es sich vielmehr wie selbstverständlich so entwickelt hätte und die beiden Mädels in die Welt hineingewachsen wären, inklusive Proben-Feeling zuhause: „Sie kriegen natürlich viel mit. Es ist ein bisschen wie die Muttermilch, die man aufsaugt.“
Das Talent liegt Liv und Ivy somit im Blut und das Interesse war schon immer groß. Liv ist sogar aktuell bereits als Matilda im gleichnamigen Musical zu sehen. „Sie hat schon so viele Instinkte, wo man sich fragt ,Woher hat sie das‘“, konnte man den Stolz des Papas deutlich heraushören.
Damit war der Schritt in die Öffentlichkeit irgendwann auch nicht mehr zu vermeiden. „Ich kann nicht sagen, sie dürfen nicht gesehen werden und sie dann aber auf eine Bühne stellen, wo hunderte von Leuten zuschauen. Das widerspricht sich“, erklärte Perman die Entscheidung.
Die Vorfreue auf die kommenden Auftritte sei riesig: „Wir freuen uns, wieder in Baden zu spielen, und es ist schön, dass Andreas Gergen einfach dieses Haus so toll leitet. Das freut mich auch.“ Und am Ende zählt hier nicht die Außenwirkung, sondern der Moment im Saal. Und somit wird aus diesem Bühnenabenteuer ein Familien-Erlebnis, ganz ohne Show, außerhalb der Show.
