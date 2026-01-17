Bühnen-Premiere zu dritt für Musical-Star Perman

Wenn Musical-Star Lukas Perman demnächst (die Premiere ist am 6. Feburar) als Kapitän von Trapp in „The Sound of Music“ in Baden einmarschiert, dann bringt er diesmal nicht nur Bühnenroutine mit, sondern gleich zwei ganz besondere „Kolleginnen“. Zum ersten Mal wird der 45-Jährige mit seinen beiden Töchtern Liv (10) und Ivy (7) auf der Bühne stehen. Große Neuigkeiten, nachdem Perman und seine Frau Marjan Shaki ihre Kinder lange aus der Öffentlichkeit rausgehalten haben.