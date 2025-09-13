König Denzel muss von seinem Thron absteigen

Nicht ganz 20 Jahre hat es gebraucht, das Dreamteam wieder zu vereinen. Für „Highest 2 Lowest“, dem Remake von Akira Kurosawas „High and Low“ machten Regisseur Spike Lee und Schauspieler Denzel Washington gemeinsame Sache und beweisen, dass sie es immer noch drauf haben. Washington schlüpft in die Rolle des Musikmagnaten David King, dessen feines Gehör für Hits mit steigendem Erfolg immer dumpfer geworden ist. Doch angesichts der aktuellen Entwicklungen muss der König von seinem Thron absteigen und wieder genau hinhören. Sein Sohn wurde nämlich entführt und Lösegeld ist fällig.