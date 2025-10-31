Emma Thompson brilliert als private Ermittlerin

Eines steht außer Frage: Emma Thompson könnte ein Telefonbuch vorlesen und wir würden staunend an ihren Lippen hängen. Zum Glück bietet die neue AppleTV+-Serie „Down Cemetery Road“ mehr als das. Die Buchvorlage ist das Erstlingswerk von Mick Herron, aus dessen Feder auch die Bücher zur Erfolgsserie „Slow Horses“ mit Gary Oldman in der Hauptrolle stammen. Und – wenig überraschend – kann es mit letzterem mithalten.