„Krone“-Serien-Kritik

Emma Thompson brilliert als private Ermittlerin

Streaming
31.10.2025 19:30

Mit „Down Cemetery Road“ ist „Slow Horses“-Autor Mick Herron der nächste große Wurf gelungen. In der spannenden Thriller-Serien-Adaption seines Erstlingswerkes spielt die Oscarpreisträgerin eine grandios temperamentvolle Detektivin.

Eines steht außer Frage: Emma Thompson könnte ein Telefonbuch vorlesen und wir würden staunend an ihren Lippen hängen. Zum Glück bietet die neue AppleTV+-Serie „Down Cemetery Road“ mehr als das. Die Buchvorlage ist das Erstlingswerk von Mick Herron, aus dessen Feder auch die Bücher zur Erfolgsserie „Slow Horses“ mit Gary Oldman in der Hauptrolle stammen. Und – wenig überraschend – kann es mit letzterem mithalten.

Sarah (Ruth Wilson) und Zoë (Emma Thompson) als ungleiches Ermittlerpaar.
Sarah (Ruth Wilson) und Zoë (Emma Thompson) als ungleiches Ermittlerpaar.(Bild: Apple)

Im Mittelpunkt steht diesmal Privatdetektivin Zoë Boehm (Emma Thompson), die der Kunstrestauratorin Sarah Tucker (Ruth Wilson) unter die Arme greift. In dessen Nachbarschaft ist vor kurzem ein Haus explodiert und daraus resultierend ein Mädchen verwaist. Während sich das vermeintliche Gasleck als etwas ganz anderes entpuppt und das Mädchen plötzlich vermisst wird, macht sich Sarah – mit Zoës Hilfe – auf Spurensuche.

Jede Szene und jeder Dialog sitzt

Trocken, schwarz und geradeaus ist nicht nur Thompsons Ermittlerin, sondern auch der Humor der Serie. Keine Sekunde wird verschwendet, jede Szene, jeder Dialog sitzt und hat einen Sinn, während sich die Spannung stetig entfaltet und eine Wendung nach der anderen kommt. Da kann kein Telefonbuch mithalten.

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
