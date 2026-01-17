Vorteilswelt
Mann schwer verletzt

Von Pkw gerammt und durch die Luft geschleudert

Tirol
17.01.2026 19:00
Auf diesem Zebrastreifen an der Durchzugsstraße passierte der Unfall.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Zu einem schlimmen Unfall kam es am Samstag ausgerechnet auf einem Zebrastreifen in Fieberbrunn im Bezirk Kitzbühel. Der Pkw eines Seniors erfasste mit erheblicher Wucht einen Fußgänger.

Die Kollision ereignete sich gegen 9.23 Uhr auf der Hochkönigstraße bei einem dortigen Zebrastreifen. Ein 85-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Pkw von St. Johann in Tirol kommend in Fahrtrichtung Fieberbrunn.

15 Meter weiter blieb Opfer liegen
Beim Zebrastreifen wollte ein 33-jähriger Einheimischer zur selben Zeit die Straße überqueren. Dabei kam es zur Kollision. Der Fußgänger wurde durch das Auto in die Luft geschleudert und blieb etwa 15 Meter nach dem Zebrastreifen verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Der Mann wurde durch den Unfall erheblich verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Notarzthubschrauber „Heli 1“ in die Innsbrucker Klinik geflogen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Tirol

