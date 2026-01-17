Von Pkw gerammt und durch die Luft geschleudert

15 Meter weiter blieb Opfer liegen

Beim Zebrastreifen wollte ein 33-jähriger Einheimischer zur selben Zeit die Straße überqueren. Dabei kam es zur Kollision. Der Fußgänger wurde durch das Auto in die Luft geschleudert und blieb etwa 15 Meter nach dem Zebrastreifen verletzt auf der Fahrbahn liegen.