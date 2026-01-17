Einheimischen-Tarif: So viel Geld erspart man sich

Der Tiroler Wolfgang Montagnolli beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Kartengeschäft und ist ein ausgewiesener Experte. Seinen Vorschlag zur Rettung der Einheimischen-Tarife gilt es umzusetzen. Am Donnerstag berät der zuständige Ausschuss über einen Antrag der Liste Fritz darüber. Wie das funktioniert und was es bringt – das weiß die „Krone“.