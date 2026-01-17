Einheimischen-Tarif: So viel Geld erspart man sich

LIVE: Bayern treffen schon wieder gegen RB Leipzig
Deutsche-Liga-Ticker
Skifahren kann mitunter ein teures Unterfangen sein. Daher wäre die Tiroler Politik gut beraten, wenn sie endlich die Einheimischen-Tarife umsetzen würde. Ein hieb- und stichfestes Konzept liegt am Tisch. Was man sich damit erspart, erzählt der „Krone“ Unternehmer Wolfgang Montagnolli.
Der Tiroler Wolfgang Montagnolli beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Kartengeschäft und ist ein ausgewiesener Experte. Seinen Vorschlag zur Rettung der Einheimischen-Tarife gilt es umzusetzen. Am Donnerstag berät der zuständige Ausschuss über einen Antrag der Liste Fritz darüber. Wie das funktioniert und was es bringt – das weiß die „Krone“.
