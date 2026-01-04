Horror-Unfall: Bub sprengt sich halbe Hand weg

Bub fand Böller auf der Straße

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und eilte dem Kind zu Hilfe und wählte sofort den Notruf. Die Berufsrettung Wien brachte den Bub mit schweren Handverletzungen ins Spital. Die Polizei sicherte den explodierten Böller – vermutlich handelte es sich um einen verbotenen Blitzknallsatz. Der Bub hatte den Böller laut eigenen Angaben auf der Straße gefunden. „Die Erhebungen in diese Richtung laufen jetzt weiter“, so Gutt.