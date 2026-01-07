Genug geknallt: Fast 130.000 fordern Böller-Verbot

Druck auf Politik wegen Böller steigt

Eigene Verantwortung, meinen die Raketenfans. Reicht nicht, sagt die Organisation #aufstehn. In einer Petition fordern sie Innenminister Gerhard Karner (und die gesamte Politik) auf, private Pyrotechnik ab Kategorie F2 zu verbieten. Die Knallerei schade Mensch, Tier und Umwelt, heißt es. Karner müsse eine „österreichweite Lösung finden, anstatt auf den Flickenteppich regionaler Verbote zu setzen“. Nicht wenigen sprechen die Initiatoren offenbar aus der Seele – mit Stand Mittwochmittag hatten schon mehr als 128.000 Menschen unterschrieben.