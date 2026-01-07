Genug geknallt: Fast 130.000 fordern Böller-Verbot

Nach Silvester ist vor Silvester – schon fast 130.000 Menschen fordern via Petition ein Böller- und Raketenverbot für Private. Im Innenministerium setzt man (noch) auf Eigenverantwortung.
Am Abend des 2. Jänner verlor eine Familie aus Langenrohr (NÖ) ihr Hab und Gut – eine Rakete setzte ihr Haus in Brand. Tags darauf fand ein Zehnjähriger in Wien einen Böller. Als er ihn zündete, verlor er mehrere Fingerglieder. Ebenso dürfte es eine Rakete gewesen sein, die in der Silvesternacht in Traun (OÖ) einen Gebäudekomplex in Brand gesteckt hatte.
Es ist eine Liste an Bränden und Verletzungen, die sich beliebig fortsetzen ließe. Jahr für Jahr erwischt es zu viele, ohne dass sie etwas dafür können. Und seit Jahren läuft die Diskussion, ob man private Böllerei verbieten sollte.
Druck auf Politik wegen Böller steigt
Eigene Verantwortung, meinen die Raketenfans. Reicht nicht, sagt die Organisation #aufstehn. In einer Petition fordern sie Innenminister Gerhard Karner (und die gesamte Politik) auf, private Pyrotechnik ab Kategorie F2 zu verbieten. Die Knallerei schade Mensch, Tier und Umwelt, heißt es. Karner müsse eine „österreichweite Lösung finden, anstatt auf den Flickenteppich regionaler Verbote zu setzen“. Nicht wenigen sprechen die Initiatoren offenbar aus der Seele – mit Stand Mittwochmittag hatten schon mehr als 128.000 Menschen unterschrieben.
Zur Einordnung: Erlaubt wäre nach dem Verbot nur F1, also Kleinstfeuerwerk wie Fontänen und Knallerbsen. Kategorie 2 (klassische Raketen) würden verboten, für die Kategorien F3 und F4 benötigt man auch bisher die behördliche Bewilligung.
900 Anzeigen allein in der Silvesternacht
Die Polizei stellte in der Silvesternacht 2800 Gegenstände sicher, erstattete 900 Anzeigen. Im Innenministerium verweist man auf Eigenverantwortung und die bestehenden Gesetze – nur Verbote allein seien nicht zielführend. Wohl auch, weil ein nicht unbedeutender Wirtschaftszweig hinter der Kracherei steckt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.