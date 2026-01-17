USA warnen Piloten vor Flügen über Mexiko

Auch gegen Kuba gibt es US-Drohungen. „Ich empfehle dringend, dass sie einen Deal machen, bevor es zu spät ist“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es war unklar, welche Art von Deal er meinte. Venezuela ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Verbündeten Kubas. „Der derzeitige Kaiser des Weißen Hauses und sein berüchtigter US-Außenminister haben nicht aufgehört, uns zu bedrohen“, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel am Freitag. Man werde nicht unter Druck verhandeln und auch keine politischen Zugeständnisse machen.