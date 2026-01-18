Die Hoffnung, dass Freiheit kein Kampf sein muss

Man kann sich kaum vorstellen, wie es all den Exil-Iranern geht, die nicht wissen, ob Verwandte und Freunde gesund oder überhaupt noch am Leben sind. In Wien kamen viele zu Mahnwachen zusammen, um der Tausenden Toten zu gedenken. Die nur sterben mussten, weil sie mit unglaublichem Mut für – uns so selbstverständliche – Rechte und Werte auf die Straße gegangen sind.