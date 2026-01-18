Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Die Hoffnung, dass Freiheit kein Kampf sein muss

Kolumnen
18.01.2026 06:45
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
Sie wusste, dass Bildung der Weg in die Freiheit sein könnte, weg von diesem Regime, das Frauen ganz besonders in seinem Knebelgriff hält. Also lernte Shirin, Tag und Nacht, mit eiserner Disziplin, um ein Stipendium in Deutschland zu bekommen. In nur wenigen Monaten lernte sie für ihr Studium unsere Sprache.

Vor kurzem promovierte Shirin als Ärztin. Sie hat sich die Freiheit erkämpft, ihre Familie jedoch musste im Iran bleiben, in diesem Land, das das Regime jetzt völlig von der Welt abschotten will. Nach Tagen voller Angst gab es am Telefon ein kurzes, erlösendes Lebenszeichen ihrer Eltern. Dann wieder nur diese beklemmende Stille.

Man kann sich kaum vorstellen, wie es all den Exil-Iranern geht, die nicht wissen, ob Verwandte und Freunde gesund oder überhaupt noch am Leben sind. In Wien kamen viele zu Mahnwachen zusammen, um der Tausenden Toten zu gedenken. Die nur sterben mussten, weil sie mit unglaublichem Mut für – uns so selbstverständliche – Rechte und Werte auf die Straße gegangen sind.

Sie kamen aber auch zusammen, um den Iranern eine Stimme in der Welt zu geben, wie eine Demonstrantin betonte. Um sichtbar zu machen, was das Regime in der digitalen Dunkelheit verbergen will.

In den Protesten im Iran keimte ein kleines Pflänzchen der Hoffnung. Vielleicht wächst es irgendwann einmal doch zu einem Granatapfelbaum heran – ein Symbol für den Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Damit Freiheit kein Kampf mehr sein muss.

