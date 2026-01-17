Bibliothek, Loggias: So wird Grazer BORG umgebaut

Es ist eine Tat, die sich tief ins kollektive Gedächtnis der Steirer eingegraben hat: Am schwarzen Dienstag, dem 10. Juni 2025, erschoss ein 21-jähriger Kalsdorfer neun Schüler und eine Lehrerin, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Seither steht das BORG in der Grazer Dreierschützengasse für den schlimmsten Amoklauf in der Geschichte Österreichs.