Bibliothek, Loggias: So wird Grazer BORG umgebaut

„Krone“ enthüllt: Nach dem schrecklichen Amoklauf im Grazer Gymnasium Dreierschützengasse steht der Baustart unmittelbar bevor. Uns liegen die Pläne vor: Neue Loggias sollen die Tat symbolisch „nach außen“ tragen.
Es ist eine Tat, die sich tief ins kollektive Gedächtnis der Steirer eingegraben hat: Am schwarzen Dienstag, dem 10. Juni 2025, erschoss ein 21-jähriger Kalsdorfer neun Schüler und eine Lehrerin, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Seither steht das BORG in der Grazer Dreierschützengasse für den schlimmsten Amoklauf in der Geschichte Österreichs.
