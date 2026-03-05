Steirische Bierbrauer nehmen nun Wien ins Visier

Österreicher lieben Märzen-Bier

Im vergangenen Jahr wurden 15.000 Liter, also 150 Hektoliter, produziert. Zum Vergleich: Der Absatz des in Österreich hauptsächlich konsumierten Märzenbiers betrug sechs Millionen Hektoliter, die 40.000-fache Menge! Bei der Spezialisierung des biertrinkenden Österreichers auf die Sorte Märzen kommt Schwung in die Diskussion: „Das Märzenbier schmeckt bei jeder Brauerei eigentlich gleich. Man bildet sich ein, es schmeckt anders, weil ein anderes Etikett oben ist. Die Frage ist: Ist der Österreicher bereit, für ein qualitativ hochwertiges, regionales Produkt mit regionalen Zutaten und regionaler Wertschöpfung Geld auszugeben?“, fragt sich Harald. Seine ehrliche Antwort: „Wir haben einen Kundenstock, der dazu bereit ist. Aber wenn man das im Verhältnis zum Gesamtmarkt sieht, so ist es eine verschwindend geringe Prozentzahl.“