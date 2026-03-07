Bryan Cranston: Spätstarter mit zwei Weltkarrieren

„Es war die Rolle meines Lebens, die mein Leben komplett veränderte“, schrieb er 2016 in seiner Autobiografie „A Life In Parts“. Dass er für „Trumbo“ eine Oscar-Nominierung einheimste und allgemein auch im Filmgeschäft reüssierte, ging angesichts dieses Serienhypes fast unter. Der geplante Umzug mit Ehefrau Robin Dearden nach Frankreich muss jedenfalls noch warten ...