Mit nächstem Topergebnis zurück in den Weltcup

Rückkehr in Val d‘Isere

Nachdem der 24-Jährige beim Weltcup-RTL in Copper Mountain (US) zuletzt die Quali klar verpasst hatte, musste er zurück in den Europacup. Bei den „Riesen“ in Zinal (Sz) bewies er mit den Rängen elf und vier allerdings, dass er viel mehr drauf hat. „Die letzten drei Rennen sind für mich der Beweis, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind“, strahlte der Mellauer, der darum am Samstag auch in Val d’Isere-RTL wieder im Weltcup starten darf.