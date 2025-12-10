Vorteilswelt
Super-G-Überraschung

Mit nächstem Topergebnis zurück in den Weltcup

Vorarlberg
10.12.2025 15:11
Der Vorarlberger Noel Zwischenbrugger wird nach drei starken Europacup-Auftritten dieses ...
Der Vorarlberger Noel Zwischenbrugger wird nach drei starken Europacup-Auftritten dieses Wochenende wieder in den Weltcup zurückkehren.(Bild: GEPA)

Beim Comebacksieg des Kärntners Felix Hacker beim Europacup-Super-G in Santa Caterina (It) sorgte ein Vorarlberger Riesentorlaufspezialist für eine Überraschung. Der Mellauer Noel Zwischenbrugger schnappte sich als 13. sein bestes Ergebnis in dieser Disziplin und freut sich jetzt auf seine Rückkehr in den Weltcup.

„Das eigentliche Ziel war es, dass ich ein paar Punkte mache, um mich irgendwie in den Top-30 der Europacupstartliste halten zu können“, verriet Noel Zwischenbrugger, was er beim Europacup-Super-G im italienischen Santa Caterina auf der To-do-Liste hatte. „Dass es dann mit Platz 13 mein bisher bestes SG-Ergebnis im Europacup wurde, ist umso schöner, passt richtig gut für mich.“

Viel Arbeit in die Flachstücke investiert
Dabei stand der Riesentorlaufspezialist gestern gerade mal den fünften Tag in diesem Winter auf den langen Latten. Zudem waren Piste und Kurssetzung auch nicht gerade „maßgeschneidert“. „Schwierig ist der Hang sicher nicht und auch der Lauf war – zumindest für mich – eher auf der schnelleren Seite“, erklärte der Atomic-Pilot, der in der Vorbereitung hart daran gearbeitet hatte, auch in flachen Passagen besser mithalten zu können.

Rückkehr in Val d‘Isere
Nachdem der 24-Jährige beim Weltcup-RTL in Copper Mountain (US) zuletzt die Quali klar verpasst hatte, musste er zurück in den Europacup. Bei den „Riesen“ in Zinal (Sz) bewies er mit den Rängen elf und vier allerdings, dass er viel mehr drauf hat. „Die letzten drei Rennen sind für mich der Beweis, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind“, strahlte der Mellauer, der darum am Samstag auch in Val d’Isere-RTL wieder im Weltcup starten darf.

Vorarlberg
Folgen Sie uns auf