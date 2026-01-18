Mercosur? Ukraine bereitet Kult-Bauer mehr Sorgen

„Ich glaube nicht, dass wir das Abkommen groß spüren werden“, sagt Christian Bachler, Rinderbauer aus dem steirischen Krakau. Der 43-Jährige, seit Jahren bekannt als kritischer Kommentator agrarpolitischer Entwicklungen und oft als „Wutbauer“ bezeichnet, hält die Aufregung rund um Mercosur für überzogen. „Das wird überschätzt. Das viel größere Problem sind die beinahe grenzenlosen Importe aus der Ukraine – dort gibt es de facto keine Reglementierung mehr.“