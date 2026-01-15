Gehstock-Attacke auf Babis: Pensionist verurteilt

„Lügen soll man nicht und schon gar nicht in der Öffentlichkeit“, meinte der Mann, der aussagte, im Affekt gehandelt zu haben. „Mir ist schwarz vor Augen geworden.“ Wie berichtet, hatte sich der Vorfall im September 2025 auf einer Wahlkampfveranstaltung vor der Parlamentswahl ereignet. Babis (71) hatte nach dem Schlag auf den Kopf mehrere Ruhetage eingelegt, aber keine bleibenden Schäden davongetragen. Der 65-jährige Angreifer war festgenommen worden, die Ermittlungen wurden unter anderem wegen Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet.