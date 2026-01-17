Wenn Schweigen zu einer gefährlichen Waffe wird

Er weiß so viel wie kaum jemand über die dunkelsten Gedanken und Seelenwelten der Menschen – der bekannte Vorarlberger Psychiater und Psychotherapeut Reinhard Haller. Hunderte Schwerstverbrecher hat er mittlerweile im Auftrag der Justiz untersucht; über die Gründe für fürchterlichste Taten mehrere Bestseller geschrieben – und damit über Beziehungskonstellationen, über Gefühle, die zu grauenhaftesten Handlungen führen können.