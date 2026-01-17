Vorteilswelt
Gerichtspsychiater

Wenn Schweigen zu einer gefährlichen Waffe wird

Österreich
17.01.2026 06:02
Reinhard Haller spricht im Interview mit der „Krone“ auch über sein neues Buch.
Reinhard Haller spricht im Interview mit der „Krone“ auch über sein neues Buch.(Bild: Krone KREATIV/zVg und Markus Wenzel)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Der renommierte Vorarlberger Gerichtspsychiater Reinhard Haller hat nun ein neues Buch geschrieben. Über bösartiges Schweigen. Das Beziehungen und Karrieren zerbrechen lässt – und nicht selten der Auslöser für grauenhafte Verbrechen ist. 

Er weiß so viel wie kaum jemand über die dunkelsten Gedanken und Seelenwelten der Menschen – der bekannte Vorarlberger Psychiater und Psychotherapeut Reinhard Haller. Hunderte Schwerstverbrecher hat er mittlerweile im Auftrag der Justiz untersucht; über die Gründe für fürchterlichste Taten mehrere Bestseller geschrieben – und damit über Beziehungskonstellationen, über Gefühle, die zu grauenhaftesten Handlungen führen können.

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
222.215 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
217.280 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
175.030 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
