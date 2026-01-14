Trump: „Besitz von Grönland lebenswichtig für …“

Er will, dass Grönland zu den USA gehört, das steht für Trump fest. Die Bemühungen anderer NATO-Staaten, ihn von dieser Idee abzubringen, fruchteten nicht. Wenige Stunden vor einem Treffen im Weißen Haus mit Vertretern aus Grönland machte Trump seinen Standpunkt nochmal klar. „Die Vereinigten Staaten brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit“, schrieb er stattdessen auf seiner Plattform Truth Social.