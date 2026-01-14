Trump: „Besitz von Grönland lebenswichtig für …“

US-Präsident Donald Trump setzt alles daran, Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen. Kurz vor einem Treffen dazu hat er noch einen neuen Grund genannt, wieso das „entscheidend“ ist – und in altbekannter Trump-Manier fügte er hinzu: „Alles andere ist inakzeptabel.“
Er will, dass Grönland zu den USA gehört, das steht für Trump fest. Die Bemühungen anderer NATO-Staaten, ihn von dieser Idee abzubringen, fruchteten nicht. Wenige Stunden vor einem Treffen im Weißen Haus mit Vertretern aus Grönland machte Trump seinen Standpunkt nochmal klar. „Die Vereinigten Staaten brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit“, schrieb er stattdessen auf seiner Plattform Truth Social.
Denn der Besitz von Grönland sei „lebenswichtig für den Golden Dome“, begründete der US-Präsident. Der Golden Dome ist ein geplantes Flugabwehrsystem, mit dem die USA Raketen und Marschflugkörper abfangen wollen – auch aus dem Weltraum.
NATO soll „Weg weisen“
Die NATO solle Trump aus eigenem Interesse bei diesem Plan unterstützen, forderte der US-Präsident, „die NATO sollte uns dabei den Weg weisen.“ Das Bündnis werde nämlich „weitaus mächtiger und effektiver, wenn Grönland in den Händen der Vereinigten Staaten liegt“, argumentierte Trump. Und: „Wenn wir es nicht tun, werden es Russland oder China tun.“
Treffen im Weißen Haus
Diese Aussagen dürften das Treffen im Weißen Haus am späten Nachmittag nicht unbedingt entspannter machen. Es treffen sich Dänemarks Chefdiplomat Lars Løkke Rasmussen und seine grönländische Kollegin Vivian Motzfeldt zu einem Gespräch mit US-Vizepräsident James Vance und US-Außenminister Marco Rubio.
Rasmussen und Motzfeldt werden vermutlich argumentieren, dass sich die strategischen Interessen Trumps auch anders befriedigen lassen können als über einen Anschluss Grönlands an die USA.
