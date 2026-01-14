Aufgeweckte Regierung | Es würde guttun

Es würde guttun. Das, was sie dieser Tage vor und bei der Regierungsklausur in Mauerbach und dem Ministerrat am Mittwoch ausgekocht haben, kann sich – zumindest auf den ersten Blick – einigermaßen sehen lassen. Die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel macht zwar das sprichwörtliche Kraut nicht wirklich fett, ist aber ein wichtiges Zeichen. Wie auch die Gegenfinanzierung mittels Besteuerung von nicht recycelbarem Plastik und Gebühren für China-Pakete. Die endlich vorliegende Industriestrategie mit Schwerpunktsetzung auf Zukunftstechnologien, die Strompreisbremse auch für die Wirtschaft – das sind positive Ansätze. Ob all diese Maßnahmen letztlich auch die erwünschte Wirkung entfalten – das wird man sehen. Dem Land, den Menschen im Land würde es guttun!