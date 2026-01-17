Kommt die Schneewette je zurück, Herr Hartlauer?

Die Optiker-Kette Hartlauer wird seit den 1990er-Jahren stark mit der „Schneewette“ verbunden: Eine Werbekampagne, bei der Kunden Geld zurückbekommen, wenn es zu Weihnachten schneit. Seit 2023 fand die Aktion aber nicht mehr statt. Im „Krone“-Gespräch verrät Geschäftsführer Robert Hartlauer den Grund dafür – und wie es mit der Wette weitergeht.
Sie zählt zu den erfolgreichsten Werbekampagnen des Landes, mit einem Bekanntheitsgrad von 90 Prozent: Die unter dem Begriff Schneewette bekannt gewordene Aktion der Optiker-Kette Hartlauer. Das Prinzip hinter der Marketingaktion: Wenn es zu Weihnachten schneit, bekommen Kunden, die zuvor beim Steyrer Unternehmen eingekauft haben, bis zu 100 Prozent des Einkaufspreises zurück. Doch in den vergangenen beiden Jahren fiel die Schneewette aus.
