Kommt die Schneewette je zurück, Herr Hartlauer?

Sie zählt zu den erfolgreichsten Werbekampagnen des Landes, mit einem Bekanntheitsgrad von 90 Prozent: Die unter dem Begriff Schneewette bekannt gewordene Aktion der Optiker-Kette Hartlauer. Das Prinzip hinter der Marketingaktion: Wenn es zu Weihnachten schneit, bekommen Kunden, die zuvor beim Steyrer Unternehmen eingekauft haben, bis zu 100 Prozent des Einkaufspreises zurück. Doch in den vergangenen beiden Jahren fiel die Schneewette aus.