Junge „Maulwürfe“ im Landesgericht aufgeflogen

Freund bekam einen „Zund“

Der Angeklagte soll einen Freund aus dem Drogenmilieu, der zum Dunstkreis der berüchtigten „Bandidos“ gehört, über Ermittlungsmaßnahmen informiert haben. Diese Tipps steckte der Freund einer Frau, die zu den „Bandidos“ gehören soll. Der Süchtige bekam seinerseits wegen Begünstigung vier Monate bedingt aufgebrummt. Auch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.