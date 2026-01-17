„Ja“ zu Österreichs WM-Camp lässt auf sich warten

Neuhold guter Dinge

Das nimmt Zeit in Anspruch, „zumal mit Host-City, Hotel und Trainingszentrum jeweils separate Verträge zu fixieren sind“, weiß ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Auch Österreich wählte ein Arrangement außerhalb des Katalogs: „Was noch offen ist, ist alles lösbar, wir sind gut unterwegs“, sagt Neuhold, der guter Dinge ist, dass der ÖFB zügig das „Okay“ für sein Team Base Camp erhält. „Bekommen wir in den nächsten ein, zwei Wochen auch formal alles erledigt, bleibt noch immer genügend Zeit für die Detail-Planungen.“