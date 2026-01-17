Vorteilswelt
ÖFB-Team „obdachlos“

„Ja“ zu Österreichs WM-Camp lässt auf sich warten

Fußball International
17.01.2026 09:23
David Alaba und Co. warten noch auf das „Okay“.
David Alaba und Co. warten noch auf das „Okay“.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Neben 46 weiteren Nationen warten Österreichs Fußball-Nationalmannschaft noch auf das offizielle „Okay“ für das WM-Quartier. Eine Kolumne von Christian Reichel ...

0 Kommentare

In der Nähe von Malibu wird Österreich während der Fußball-WM 2026 seine Zelte aufschlagen, an der Westküste der USA residieren - auch die übrigen 47 Teilnehmer-Länder haben ihre Auswahl getroffen. Der Fußball-Weltverband FIFA wollte bis gestern sein „Ja“ zu allen Team Base Camps geben. Offiziell ist aber nur, dass Deutschland in North Carolina stationiert sein wird.

Für alle anderen heißt es „Bitte warten“. Was Gründe hat: Der Termin 16. Jänner war seitens der FIFA sehr ambitioniert gewählt, zumal viele Teams Arrangements gewählt haben, die nicht Teil des FIFA-Katalogs sind. Was zu Verzögerungen führt: Denn bei jenen Arrangements, die Teil des Katalogs sind, hatte die FIFA längst Vereinbarungen abgeschlossen, bei jenen außerhalb davon konnten diese erst in den letzten Wochen verhandelt und fixiert werden.

Bernhard Neuhold
Bernhard Neuhold(Bild: GEPA)

Neuhold guter Dinge
Das nimmt Zeit in Anspruch, „zumal mit Host-City, Hotel und Trainingszentrum jeweils separate Verträge zu fixieren sind“, weiß ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Auch Österreich wählte ein Arrangement außerhalb des Katalogs: „Was noch offen ist, ist alles lösbar, wir sind gut unterwegs“, sagt Neuhold, der guter Dinge ist, dass der ÖFB zügig das „Okay“ für sein Team Base Camp erhält. „Bekommen wir in den nächsten ein, zwei Wochen auch formal alles erledigt, bleibt noch immer genügend Zeit für die Detail-Planungen.“

