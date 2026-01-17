Österreich hat erste Olympia-Medaille bereits fix

Abfahrt der Damen in Tarvis ab 10.45 Uhr LIVE
Noch bevor die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina überhaupt begonnen haben, darf sich ein rot-weiß-rotes Biathlon-Quartett über die Silber-Medaille freuen ...
Die erste Medaille hat Österreich bei den Olympischen Spielen in Cortina fix! Weil die Biathlon-Staffel mit Christoph Sumann, Simon Eder, Dominik Landertinger und Daniel Mesotitsch hier nachträglich Silber erhalten wird. Der damalige Sieger Russland wurde ja wegen Dopings durch Ustjugow zehn Jahre später disqualifiziert. „Emotional ist es wurscht. Ich hoffe, der ÖOC zahlt nun auch die Prämie für Platz zwei“, sagt Mesotitsch.
