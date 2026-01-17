Kurios: Erste Olympia-Medaille für Österreich fix

Schnellster Österreicher im IBU-Cup

Sein Sprössling Sami machte zuletzt auch große Schritte, feierte in Arber (D) sein Debüt im IBU-Cup. Obwohl am Papier nur die Plätze 79 und 93 stehen, setzte der 21-Jährige ein Ausrufezeichen. „Er war der schnellste Österreicher im Bewerb. Läuferisch ist er schon fast auf dem Niveau von Simon Eder, am Schießstand muss er sich noch verbessern“, meint „Meso“, der seinem Sohn zeitnah den Sprung in den Weltcup zutraut. „Heuer wird es schwer. Aber warum nicht nächstes Jahr? Man weiß noch nicht, wer aufhört und welche Plätze frei sind!“